2,9 миллиона рублей выделено на ремонт крыши детского сада №4 под Нижним Тагилом

Государственную закупку на 2 905 500 рублей совершает администрация Нижнего Тагила для осуществления работ по капитальному ремонту кровли детского сада №4 МБДОУ ДС «Гармония». Тендер на осуществление строительно-монтажных работ размещен на официальном сайте госзакупок.

Прием заявок на участие в аукционе начался 20 июля 2018 года. 2 августа 2018 года закончится срок подачи заявок, а 6 августа 2018 года пройдет аукцион в электронном виде, где будет определен подрядчик.

Подрядчику дается 45 дней с момента подписания контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши.

До начала осуществления ремонтных работ администрация города обязует подрядчика согласовать цвет кровли с Управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила.