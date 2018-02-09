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2,9 миллиона рублей выделено на ремонт крыши детского сада №4 под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,9 миллиона рублей выделено на ремонт крыши детского сада №4 под Нижним Тагилом

Сегодня, 12:10Общество
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