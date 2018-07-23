Без предупреждений: жители Покровского в ГГО страдают от отключений электроэнергии

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница села Покровское, которая рассказала, что с начала июля на ее и соседних улицах случается до пяти отключений электроэнергии за сутки.

С начала июля мы страдаем от постоянных отключений электроэнергии. За сутки это может быть по 4-5 раз. По времени всегда по-разному: от 15 минут до 2 часов. Отключения происходят не только днем, но и ночью, пожаловалась местная жительница.

Со слов местных жителей, перебои с электричеством начались в июле, сразу после того, как улице Надеждинская заменили часть старой электропроводки на новую.

В июне этого года по улице Надеждинской электрики меняли старые электропровода на новые. Работы были закончены в конце июня, с тех пор у нас начались постоянные перебои с электричеством. При каждом отключении мы звоним в энергосети Нижнего Тагила, где нам постоянно отвечают одно и то же: «Плановые работы, ждите, скоро свет включат», рассказала жительница одного из домов по улице Надеждинская.

Жители села Покровское беспокоятся, что из-за частого отключения начнет ломаться бытовая техника и электроприборы.

Я очень беспокоюсь за бытовую технику и электроприборы, ведь от частых перебоев с электричеством она может сломаться. Я не могу даже запустить стиральную машинку, ведь за то время, пока она стирает, электричество может отключиться несколько раз. А ведь в доме много и другой бытовой техники, и электроприборов. Если нет света, то и воды не попить, ведь насос также работает от электричества. И пока нет света, я не могу накормить ребенка горячей едой, негодует Анна, проживающая в селе Покровское.

Редакция TagilCity.ru узнала, с чем связаны постоянные перебои с электричеством в с. Покровское в АО «Облкоммунэнерго». В пресс-службе организации пояснили, что за прошедшую неделю в селе электроэнергию отключали всего 3 раза.