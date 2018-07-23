Директор филармонии Нижнего Тагила уволена по решению мэрии

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Трудовой договор с директором Нижнетагильской филармонии Анной Горнаковой был расторгнут по решению мэрии. Причины увольнения неизвестны.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 20 июля мэрия Нижнего Тагила расторгла договор с директором Нижнетагильской филармонии Анной Горнаковой. Информацию подтвердили в управлении культуры городской администрации.
Как сообщают «Все новости», причина увольнения неизвестна. Комментарии по этому поводу из филармонии отсутствуют.
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