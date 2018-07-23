Директор филармонии Нижнего Тагила уволена по решению мэрии

В пятницу, 20 июля мэрия Нижнего Тагила расторгла договор с директором Нижнетагильской филармонии Анной Горнаковой. Информацию подтвердили в управлении культуры городской администрации.

Как сообщают «Все новости», причина увольнения неизвестна. Комментарии по этому поводу из филармонии отсутствуют.