Заминировавший «Пятерочку» тагильчанин пойдет под суд

19 мая 2018 года молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 и сообщил о том, что в магазине «Пятерочка» на улице Лебяжинской находится бомба. Лжеминер сделал это из хулиганских побуждений.

После поступившего вызова в магазин прибыли сотрудники оперативных служб. Взрывного устройства на территории магазина обнаружено не было.