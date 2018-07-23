Заминировавший «Пятерочку» тагильчанин пойдет под суд

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила проводит рассмотрение уголовного дела в отношение 20-летнего гражданина за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Между строк»
19 мая 2018 года молодой человек позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 и сообщил о том, что в магазине «Пятерочка» на улице Лебяжинской находится бомба. Лжеминер сделал это из хулиганских побуждений.
После поступившего вызова в магазин прибыли сотрудники оперативных служб. Взрывного устройства на территории магазина обнаружено не было.
Хулигану грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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