Отрезаны от цивилизации: мост в селе под Серовом обрушился во второй раз

Первое обрушение произошло осенью 2017 года: тогда по мосту ехал груженый «КамАЗ». Дряхлый и ветхий мост не выдержал груза и обрушился в реку. Водитель большегруза, также упавшего в реку, не пострадал.

В результате ЧП несколько семей, живущих на другом берегу реки, оказались отрезаны от цивилизации. Мост был единственным средством сообщения в той части села Филькино.

Власти города не стали восстанавливать мост для автомобилей, а только превратили его в пешеходный: была восстановлена часть настила, установлены перила. Укрепления опор проведено не было: по этой причине, уверены специалисты, мост накануне обрушился вновь.