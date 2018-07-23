Отрезаны от цивилизации: мост в селе под Серовом обрушился во второй раз

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В Серове во второй раз за год обрушился мост через реку Каква в селе Филькино. Прокуратура города возбудила проверку по этому факту.
Источник: «Серов.Глобус»
Первое обрушение произошло осенью 2017 года: тогда по мосту ехал груженый «КамАЗ». Дряхлый и ветхий мост не выдержал груза и обрушился в реку. Водитель большегруза, также упавшего в реку, не пострадал.
В результате ЧП несколько семей, живущих на другом берегу реки, оказались отрезаны от цивилизации. Мост был единственным средством сообщения в той части села Филькино.
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Власти города не стали восстанавливать мост для автомобилей, а только превратили его в пешеходный: была восстановлена часть настила, установлены перила. Укрепления опор проведено не было: по этой причине, уверены специалисты, мост накануне обрушился вновь.
Для жителей поселка, отрезанных от «мира», вскоре должны сделать лодочную переправу.
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