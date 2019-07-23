Дочки ГК «Россети» выросли в рейтинге S&P

Издание «Новые известия» сообщает, что перед этим прошла рейтинговая встреча сотрудников агентства и руководителей финансового блока «Россетей». На встрече представители «Россетей» презентовали главные прогнозируемые показатели компании, а также рассказали о планируемых мерах по реализации проекта цифровой трансформации сети и будущих изменений в законе, который регулирует данную отрасль. Отмечается, что подобные встречи прошли и в дочерний компаниях.

Решение об увеличении рейтинга представители агентства приняли после того, как провели анализ стабильности операционных показателей, а также их положительное влияние на экономику России.

Заместитель генерального директора по финансам компании «Россети» Егор Прохоров подчеркнул, что повышение рейтинга кредитной стабильности важно не только для руководителей предприятий «МОЭСК» и «МРСК Центра», но и для всей инвестиционной сферы России. Он отметил, что совместная работа с рейтинговым агентством является приоритетным направлением развития для «Россетей». Это, по его словам, позволит снизить затраты на обслуживание долгов всех компаний, входящих в холдинг.