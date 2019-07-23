Экс-помощнику полпреда президента в УрФО предъявлено обвинение в госизмене
Сегодня, 14:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывшему помощнику полпреда президента в УрФО Александру Воробьеву официально предъявлено обвинение в госизмене, сообщает ТАСС.
Воробьев был задержан по подозрению в госизмене 4 июля. При обыске у него были найдены польский паспорт и звукозаписывающая аппаратура. Воробьев на два месяца арестован по решению суда. 11 июля его уволили из полпредства.
На должность помощника полпреда он был назначен в 2018 году.
Ранее Николай Цуканов сказал, что сообщение об уголовном деле «шокировало полпредство», и аппарат оказывает содействие правоохранительным органам.
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