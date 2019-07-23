Глава Астраханской области и «Россети» договорились о модернизации сетей региона

Ливинский рассказал Бабушкину о мероприятиях, которые энергетики планируют провести в рамках модернизации электросистемы Астраханской области. Также генеральный директор «Россетей» представил нового главу филиала «Россети ЮГ» Виктора Писарева. Отмечается, что Писарев давно работает в Астраханском филиале и теперь станет в главой по реализации проектов по развитию местного энергетического комплекса. Ливинский подчеркнул, что новых глава «Россети Юг» обладает прекрасными профессиональными качествами и хорошо знает инфраструктуру региона, сообщает издание «Новые известия».

Одной из ключевой тем совещания стало долгосрочное тарифное регулирование для тех организаций, которые задействованы в области обеспечения транспорта и распределения электричества. Ливинский отметил, что энергетики «Россетей» должны обращать внимание на доступность услуг, а также быть уверенными в достаточном финансировании бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что сегодня нужно сосредоточить все силы компании вокруг развития инфраструктуры. Это поможет «Россетям» запитать новых потребителей.

В результате переговоров стороны пришли к выводу о необходимости заключения договоров между «Россетями» и правительством Астраханской области.

Кроме того стороны обсудили вопрос консолидации энергосетевых активов холдинга в регионе. Предполагается, что в скором времени «Россети» и власти региона заключат рамочное соглашение, которое подразумевает переход на баланс энергетиков объектов, которые сегодня значатся в качестве собственности области и муниципалитетов.