«Облкоммунэнерго» установит в Нижнем Тагиле систему телемеханики за 11 млн рублей
Сегодня, 13:59Общество
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В Нижнем Тагиле установят программно-технологический комплекс для мониторинга сетей, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
При помощи системы можно будет вести наблюдение за сетями в онлайн режиме, пока будет возможно только автоматическое наблюдение. Далее появится возможность управление сетями удаленно, сообщает «Облкоммунэнерго».
Оборудование намерены установить на двух подстанциях в Ленинском районе города, информация будет поступать в единый диспетчерский пункт. Работы по установке системы начнутся в сентябре.
Ранее сообщалось, что в частном секторе Нижнего Тагила установят «умные» счетчики.
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