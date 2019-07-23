Осужденный за взяточничество экс-глава Каменска-Уральского попал в больницу
Сегодня, 15:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Экс-глава Каменска-Уральского Михаил Астахов, которого приговорили к восьми годам колонии за получение взятки, попал в больницу, сообщает портал KU66 со ссылкой на собственные источники.
Астахов в сопровождении конвоиров был доставлен в медучреждение с подозрением на сердечный приступ, в больнице он потерял сознание.
Сейчас Астахов отказывается от еды и питья. Однако в реанимацию его не поместили, он находится в терапевтическом отделении.
Напомним, в 2014 году Астахов получил от компании, занимающейся по госконтрактам строительством детсада и нескольких домов, взятку в размере около шести миллионов рублей. Взамен он обязался оказать подрядчику содействие в приеме объектов муниципалитетом в оговоренные сроки даже в случае неполного завершения работ.
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