Осужденный за взяточничество экс-глава Каменска-Уральского попал в больницу

Астахов в сопровождении конвоиров был доставлен в медучреждение с подозрением на сердечный приступ, в больнице он потерял сознание.

Сейчас Астахов отказывается от еды и питья. Однако в реанимацию его не поместили, он находится в терапевтическом отделении.