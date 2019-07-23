Рейсовый автобус с лозунгом перекрыл парковку у администрации Верхней Салды

Предположительно, речь может идти о возможности получить подряд на утренний автобусный маршрут № 602 Екатеринбург-Верхняя Салда. Обслуживанием рейса занимается МУП «ПассажирАвтоТранс», однако муниципальная организации находится в стадии банкротства, перевозки не осуществляются.

Также в группе городской администрации поясняется, что эффективным методом станет восстановление муниципального автобусного парка, чем сейчас мэрия и занимается. В настоящий момент салдинцы могут уехать в столицу Урала только с пересадкой в Нижним Тагиле.