Рейсовый автобус с лозунгом перекрыл парковку у администрации Верхней Салды
Сегодня, 12:54ОбществоФото: Верхняя салда официально
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У администрации Верхней Салды утром 23 июля парковку перекрыл автобус ИП Подсекаева с надписью «Требую возможности работать, Савченко денег не дам», сообщается в официальной группе мэрии в соцсети.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Предположительно, речь может идти о возможности получить подряд на утренний автобусный маршрут № 602 Екатеринбург-Верхняя Салда. Обслуживанием рейса занимается МУП «ПассажирАвтоТранс», однако муниципальная организации находится в стадии банкротства, перевозки не осуществляются.
Вопросом распределения маршрутов занимается областной Минтранс, таким образом, своеобразный пикет у администрации муниципалитета может не принести результата.
Также в группе городской администрации поясняется, что эффективным методом станет восстановление муниципального автобусного парка, чем сейчас мэрия и занимается. В настоящий момент салдинцы могут уехать в столицу Урала только с пересадкой в Нижним Тагиле.
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