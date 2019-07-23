Росстат объяснил резкий рост числа мигрантов в начале 2019 года

С начала 2019 года вместо стандартных листков учета прибытия и выбытия введены формы федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ. Статистическое ведомство отметило, что миграция в пределах страны сократилась, а данные связаны с получением мигрантами временной регистрации.

Ранее сообщалось, что в России резко увеличилось число мигрантов. Наблюдения ИНСАП РАНХиГС показали, что в 2019 году было 218,6 тысячи мигрантов, в прошлом году их число составляло 177,3 тысячи человек.