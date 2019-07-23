Суд во второй раз прекратил банкротство депутата Гаффнера

Банкротство депутата вновь прекращено, однако суды не освободили депутата от долгов. Решение предыдущего суда пытались оспорить и Гаффнер, и «Россельхозбанк». Представители банка настаивали, что процедура банкротства должна продолжаться, депутат же просил освободить его от долга.