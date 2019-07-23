Суд во второй раз прекратил банкротство депутата Гаффнера
Сегодня, 21:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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23 июля Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение предыдущей инстанции по делу о банкротстве депутата Заксобрания Ильи Гаффнера, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Банкротство депутата вновь прекращено, однако суды не освободили депутата от долгов. Решение предыдущего суда пытались оспорить и Гаффнер, и «Россельхозбанк». Представители банка настаивали, что процедура банкротства должна продолжаться, депутат же просил освободить его от долга.
Напомним, Гаффнер выступал поручителем по кредитам сельхозпредприятия «Шиловское». В мае 2018 года суд освободил депутата от уплаты 160 млн рублей долгов, однако «Россельхозбанк» оспорил данное решение.
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