УрГУПС отсудил у студентки 114 тысяч рублей

У девушки заблокировали денежные средства на карте, однако долгов у нее не было. Тогда она узнала, что Уральский государственный университет путей сообщения отсудил у нее 114 тысяч рублей.

В 2016 году Ольга перестала посещать вуз, о чем уведомила старосту группы. В конце 2017 года ей позвонили из деканата и предложили написать заявление об отчислении.

Оказалось, что университет отчислил девушку только 17 апреля 2017 года, а за предыдущий срок обучения он через суд взыскал с нее 90 тысяч рублей за обучение, 19 тысяч рублей неустойки и госпошлину в размере 5 тысяч рублей. Девушка утверждает, что не получала уведомления о судебном разбирательстве.

По словам юриста Ольги, в материалах дела не было доказательств, что студентка посещала университет. Представители вуза предоставили экзаменационные ведомости за первые два года обучения, которые девушка оплатила.