В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
10 июля в Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, пишет интернет-издание Znak.
По сообщению источников издания в силовых структурах, одним из изготовителей устройства является 19-летний екатеринбуржец Михаил Трачум, второй молодой человек работает дворником. В день инцидента молодые люди выпивали алкоголь, в какой-то момент им стало скучно, и пришла идея о муляже бомбы. Екатеринбуржцы сложили в картонную коробку хлам, перевязали лентой и выставили на дорогу.
Вычислить лжеминеров удалось по камерам видеонаблюдения. Оба ранее уже были судимы.
Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности,рассказал изданию пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Напомним, Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля. За несколько минут до проезда его кортежа силовики обнаружили на дороге муляж бомбы.