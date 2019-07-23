В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

По сообщению источников издания в силовых структурах, одним из изготовителей устройства является 19-летний екатеринбуржец Михаил Трачум, второй молодой человек работает дворником. В день инцидента молодые люди выпивали алкоголь, в какой-то момент им стало скучно, и пришла идея о муляже бомбы. Екатеринбуржцы сложили в картонную коробку хлам, перевязали лентой и выставили на дорогу.

Вычислить лжеминеров удалось по камерам видеонаблюдения. Оба ранее уже были судимы.

Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности,рассказал изданию пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.