В Кольцово у пассажиров изъяли настойку с редкими змеями

Туристы решили привести сувенир с курорта, однако не знали о таможенных ограничениях.

На этикетке было написано, что это настойка на кобре, местное целебное зелье, изготавливаемое из рисовой водки и пресноводных с добавлением корня женьшеня, эффективно при многих проблемах со здоровьем,сообщает Уральское таможенное управление.

Бутылки были отправлены на экспертизу, она показала, что в растворах находятся белогубая куфия и моноклевая кобра. Последний вид змей находится под угрозой исчезновения, провоз через границу запрещен.