В Кольцово у пассажиров изъяли настойку с редкими змеями
Сегодня, 12:39ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Свердловские таможенники в Кольцово задержали пассажиров, в багаже у которых обнаружили две бутылки настойки с редкими змеями, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Туристы решили привести сувенир с курорта, однако не знали о таможенных ограничениях.
На этикетке было написано, что это настойка на кобре, местное целебное зелье, изготавливаемое из рисовой водки и пресноводных с добавлением корня женьшеня, эффективно при многих проблемах со здоровьем,сообщает Уральское таможенное управление.
Бутылки были отправлены на экспертизу, она показала, что в растворах находятся белогубая куфия и моноклевая кобра. Последний вид змей находится под угрозой исчезновения, провоз через границу запрещен.
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Туристам грозит административная ответственность, в частности, штраф в размере тысячи рублей и штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости провезенного через границу товара.
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