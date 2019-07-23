В Нижнем Тагиле СК прокомментировал гибель рабочего «Магнитостроя»

Комментарии касательно инцидента журналистам издания дал старший следователь следственного отдела по Тагилстроевскому району СК РФ по Свердловской области Евгений Варехин. Он пояснил, что 55-летний рабочий находился в шахте лифта, он был обеспечен каской и страховочным снаряжением. Мужчина работал на деревянном настиле, однако между конструкцией и стеной шахты был зазор. Во время перестегивания страховки с одной точки на другую рабочий оступился и упал вниз.