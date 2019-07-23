В Нижнем Тагиле СК прокомментировал гибель рабочего «Магнитостроя»
В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту гибели рабочего «Магнитостроя» в результате падения с девятого этажа строящегося дома на Муринских прудах, сообщает ИА «Все новости».
Комментарии касательно инцидента журналистам издания дал старший следователь следственного отдела по Тагилстроевскому району СК РФ по Свердловской области Евгений Варехин. Он пояснил, что 55-летний рабочий находился в шахте лифта, он был обеспечен каской и страховочным снаряжением. Мужчина работал на деревянном настиле, однако между конструкцией и стеной шахты был зазор. Во время перестегивания страховки с одной точки на другую рабочий оступился и упал вниз.
Мужчина во время падения успел ухватиться руками за настил и просил помочь ему, его услышал коллега, однако не успел вовремя добежать.
Монтажник проработал в «Магнитострое» 15 лет, у него остались жена и ребенок.
По итогам прокурорской проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, трагический инцидент произошел 22 июля.