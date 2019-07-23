В Свердловской области пересмотрят потребительскую корзину
Сегодня, 12:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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30 июля на заседании парламента депутаты планируют пересмотреть потребительскую корзину свердловчан, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
Как отметила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина, жители Свердловской области стали правильнее питаться. В частности, снизилось потребление белого хлеба, кисломолочных продуктов. Возрос спрос на крупы, сметану и молоко.
В связи с чем будет рассмотрен вопрос об увеличении в продуктовой корзине риса, муки и снижении объема кефира и белого хлеба.
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