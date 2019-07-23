В Свердловской области пересмотрят потребительскую корзину

Как отметила председатель ЗакСо Людмила Бабушкина, жители Свердловской области стали правильнее питаться. В частности, снизилось потребление белого хлеба, кисломолочных продуктов. Возрос спрос на крупы, сметану и молоко.

В связи с чем будет рассмотрен вопрос об увеличении в продуктовой корзине риса, муки и снижении объема кефира и белого хлеба.