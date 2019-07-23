В Свердловской области создадут Центр опережающей профессиональной подготовки

Площадкой для создания Центра профподготовки станет Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. 50 оборудованных мастерских появятся в Березовском, Асбесте, Ревде, Первоуральске и еще ряде свердловских городов. В Нижнем Тагиле появится мастерская по специальности «Сварочные технологии».

На создание Центра опережающей профподготовки из региональной казны поступит 51,8 миллиона рублей, из областного бюджета — 3,9 миллиона рублей. В рамках соглашения с Минпросвещения, на создание и функционирование центра дополнительно из бюджета области в этом году выделено более 90 миллионов рублей.