В Свердловской области создадут Центр опережающей профессиональной подготовки
Сегодня, 19:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Свердловской области создадут Центр опережающей профподготовки и 50 оборудованных мастерских на базе колледжей, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Площадкой для создания Центра профподготовки станет Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. 50 оборудованных мастерских появятся в Березовском, Асбесте, Ревде, Первоуральске и еще ряде свердловских городов. В Нижнем Тагиле появится мастерская по специальности «Сварочные технологии».
На создание Центра опережающей профподготовки из региональной казны поступит 51,8 миллиона рублей, из областного бюджета — 3,9 миллиона рублей. В рамках соглашения с Минпросвещения, на создание и функционирование центра дополнительно из бюджета области в этом году выделено более 90 миллионов рублей.
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