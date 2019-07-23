В центре Екатеринбурга на раскопках нашли посуду XVIII века

На пересечении улиц 8 марта — Ленина — Воеводина и Малышева обнаружили фрагменты керамической посуды, изделия из железа, кованые гвозди, кости животных, фрагменты глиняного изразца, фрагмент шлифованного изделия из камня. Также археологи нашли фрагменты слюдяных оконниц со следами прошивки.