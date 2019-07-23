В центре Екатеринбурга на раскопках нашли посуду XVIII века
Сегодня, 21:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В центре Екатеринбурга археологи обнаружили 80 предметов XVIII — начала XX века, сообщает издание «Моменты».
Сюжеты: Екатеринбург
На пересечении улиц 8 марта — Ленина — Воеводина и Малышева обнаружили фрагменты керамической посуды, изделия из железа, кованые гвозди, кости животных, фрагменты глиняного изразца, фрагмент шлифованного изделия из камня. Также археологи нашли фрагменты слюдяных оконниц со следами прошивки.
Обнаруженные объекты находятся под государственной охраной. На месте раскопок хотели построить высотный жилой дом, однако из-за находок стройку отложили.
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