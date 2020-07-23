Алексея Лямина заподозрили в «обнале» денег БелАза

Основной экспортер техники в Россию в лице дистрибьютора «Торговый дом «БелАЗ», видимо, уводит деньги из организации. Российские суды сделали запрос на представление документации по всем подозрительным схемам. Ответчик в свою очередь прилагает усилия, чтобы не выполнять решения суда.
Свою карьерную технику «БелАЗ» отправляет в 80 государств мира. Но его ключевым клиентом является Российская Федерация. «Торговый дом «БелАЗ» остается эксклюзивным дистрибьютором всей продукции. Компания взаимодействует с 10 официальными дилерами, которые реализуют технику конечным покупателям. Об этом пишут «Новые известия».
Пост директора «БелАЗ» занимает Алексей Лямин. Он приближен к семье президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подконтрольная старшему сыну главы государства Дмитрию Лукашенко компания РГОО «Президентский спортивный клуб» - бизнес-партнер Алексея Лямина.
Осенью позапрошлого года на рынок вышло ООО «Б-24 Майнинг». В кратчайшие сроки эта никому неизвестная фирма заключила контракт с дилером ООО «БелАЗ-24». С 2018 года «Б-24 Майнинг» получила 3,5 миллиарда рублей. Деньги перечислялись, несмотря на то, что сложные сервисные работы заказчик делал сам. Никого не смутило, что у «Б-24 Майнинг» для подобных работ банально нет ни специалистов, ни оборудования.
И опять соучредителем «Б-24 Майнинг» числится все тот же Алексей Лямин. Есть подозрения, что миллиарды рублей оседают на счетах подставной компании.
Возможным выводом средств из фирмы все не ограничивается. Совладельцы сталкиваются с другими проблемами. Алексей Лямин покупает китайские детали по цене выше в 1,5-2 раза. К примеру, предприниматель приобрел ободья китайской фирмы Keimax. За них посредник ООО «ТД Русторг» получил 8 595 долларов.
При этом стоимость японских ободьев фирмы Тору и канадских Rimex равна 4 840 и 5 568 долларов соответственно. Выходит, что безопасность производимой техники «БелАЗ» находится под вопросом, как и репутация компании на рынке.
В РФ суды обязали подконтрольные Алексею Лямину компании представить документацию по всем непрозрачным схемам. Ответчик всячески уклоняется от исполнения решений суда. Заявители пытаются понять: сам завод в курсе того, что происходит?
Ответ ОАО «БелАЗ» дилеров насторожил. Руководители завода назвали баталии за возврат денег, в том числе предприятию, «внутренним корпоративным конфликтом». Топ-менеджеры посоветовали рассматривать этот вопрос среди участников. ОАО «БелАЗ» не выдвигает претензий своему эксклюзивному дистрибьютору. Завод заявил, что не будет давать «правовую оценку» чьим-то действиям. Такой ответ «БелАЗ» наводит на мысль, что ему просто дали указание не вмешиваться.