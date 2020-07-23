Алексея Лямина заподозрили в «обнале» денег БелАза

Свою карьерную технику «БелАЗ» отправляет в 80 государств мира. Но его ключевым клиентом является Российская Федерация. «Торговый дом «БелАЗ» остается эксклюзивным дистрибьютором всей продукции. Компания взаимодействует с 10 официальными дилерами, которые реализуют технику конечным покупателям. Об этом пишут «Новые известия».

Пост директора «БелАЗ» занимает Алексей Лямин. Он приближен к семье президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подконтрольная старшему сыну главы государства Дмитрию Лукашенко компания РГОО «Президентский спортивный клуб» - бизнес-партнер Алексея Лямина.

Осенью позапрошлого года на рынок вышло ООО «Б-24 Майнинг». В кратчайшие сроки эта никому неизвестная фирма заключила контракт с дилером ООО «БелАЗ-24». С 2018 года «Б-24 Майнинг» получила 3,5 миллиарда рублей. Деньги перечислялись, несмотря на то, что сложные сервисные работы заказчик делал сам. Никого не смутило, что у «Б-24 Майнинг» для подобных работ банально нет ни специалистов, ни оборудования.

И опять соучредителем «Б-24 Майнинг» числится все тот же Алексей Лямин. Есть подозрения, что миллиарды рублей оседают на счетах подставной компании.

Возможным выводом средств из фирмы все не ограничивается. Совладельцы сталкиваются с другими проблемами. Алексей Лямин покупает китайские детали по цене выше в 1,5-2 раза. К примеру, предприниматель приобрел ободья китайской фирмы Keimax. За них посредник ООО «ТД Русторг» получил 8 595 долларов.

При этом стоимость японских ободьев фирмы Тору и канадских Rimex равна 4 840 и 5 568 долларов соответственно. Выходит, что безопасность производимой техники «БелАЗ» находится под вопросом, как и репутация компании на рынке.

В РФ суды обязали подконтрольные Алексею Лямину компании представить документацию по всем непрозрачным схемам. Ответчик всячески уклоняется от исполнения решений суда. Заявители пытаются понять: сам завод в курсе того, что происходит?