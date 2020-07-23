Бывший тренер «Динамо» заразился коронавирусом

Экс-тренер краснодарской «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт» , ссылаясь на румынскую прессу.

52-летний Петреску в настоящее время работает с прошлогодним чемпионом Румынии «ЧФР Клуж». После обнаружения инфекции его госпитализировали. В больнице тренер проведет как минимум два следующих дня.