Бывший тренер «Динамо» заразился коронавирусом

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Румын Дан Петреску работает на родине с клубом «ЧФР Клуж».
Экс-тренер краснодарской «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на румынскую прессу.
52-летний Петреску в настоящее время работает с прошлогодним чемпионом Румынии «ЧФР Клуж». После обнаружения инфекции его госпитализировали. В больнице тренер проведет как минимум два следующих дня.
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