Депутат ЗакСО Вячеслав Погудин оценил ход строительства детских садов в Нижнем Тагиле
Депутат ЗакСо Вячеслав Погудин провёл контрольный рейд по строящимся детским садам в рамках нацпроекта «Демография» в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе проверки детских домов Вячеслав Погудин депутат Законодательного собрания побывал на участке, где на данный момент ведутся работы для оценки скорости и качества проводимых работ. По мнению Вячеслава Погудина, строительство на Уральском проспекте 32а, ведётся очень быстро, проект носит современный характер и при строительству учитываются необходимые условия для детей с ограниченными возможностями. В связи с этим был установлен лифт и кнопка для вызова персонала. Соблюдены все требования по созданию безбарьерной среды, что говорит о том, что проект создавался с учётом всех потребностей и для создания комфортной среды.
Первым в работу должен вступить детский сад на улице Удовенко 4. Заведующая данным детским садом показала современное строение и сообщает, что родители с нетерпением ожидают открытия.
В Нижнем Тагиле планируется сдать в эксплуатацию три новых детских сада, на этом строительство не остановится. С 2021 года в планах приступить к возведению ещё двух ДОУ на 170 и 270 мест, это позволит решить проблему с открытием мест для дошкольников до трёх лет во всём городе.