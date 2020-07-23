Депутат ЗакСО Вячеслав Погудин оценил ход строительства детских садов в Нижнем Тагиле

В ходе проверки детских домов Вячеслав Погудин депутат Законодательного собрания побывал на участке, где на данный момент ведутся работы для оценки скорости и качества проводимых работ. По мнению Вячеслава Погудина, строительство на Уральском проспекте 32а, ведётся очень быстро, проект носит современный характер и при строительству учитываются необходимые условия для детей с ограниченными возможностями. В связи с этим был установлен лифт и кнопка для вызова персонала. Соблюдены все требования по созданию безбарьерной среды, что говорит о том, что проект создавался с учётом всех потребностей и для создания комфортной среды.