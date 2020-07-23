ЕР предложила штрафовать чиновников за хамство в отношении граждан

За полгода в «Единой России» предложили несколько социально значимых законопроектов, целью которых является поддержка населения. Речь идет о повышении в два раза детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат лишившимся рабочего места во время декрета (до 13 тысяч рублей), повышении минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул самым пострадавшим категориям граждан и предприятий - в частности, по ипотеке.

Один из законопроектов фракции защитил от взыскания за задолженности единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, предоставляемые для семей во время пандемии. Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что инициативу следует развивать и на уровне закона защитить гарантированный минимальный доход людей от списаний за наличие долгов, передает Mkset.

«Смысл доработки в том, что гражданин может обратиться в налоговую инспекцию для указания одного счета, где ему сохранят в течение месяца минимальный размер оплаты труда», — пояснил Исаев.

Также члены Госдумы приняли в первом чтении поправки «Единой России» в ТК о работе удаленно. Их важнейшей задачей является защита прав тех, кто работает дистанционно.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на весенней сессии, получилось поддержать регионы.

«Очень важно было снять огромное количество бюджетных ограничений, которые налагаются на регионы и муниципалитеты. Предоставить им самостоятельное право разрешать возникающие у них проблемы», — сказал он.

Уже на осенней сессии «Единая Россия» намерена рассмотреть вопрос о заработных платах работников предприятий бюджетной сферы. Прежде всего, понадобится изменить статистику и учет, поскольку средние цифры зачастую не совпадают с реальным положением дел. В будущем в партии видят необходимость в повышении в зарплате доли оклада и введении унифицированного подхода к надбавкам, которые получают работники бюджетных организаций.

«Нельзя допустить ситуацию, когда большие, богатые регионы по факту «высасывают» сотрудников бюджетных предприятий (здравоохранения, образования, культуры) за счет того, что в них намного большие размеры окладов, чем в регионах-реципиентах, находящихся недалеко», — заявил Андрей Исаев.

Также в «Единой России» намерены закончить работу над отменой банковских комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг. Еще к принятию подготавливаются законопроекты о предоставлении лицам с ограниченными возможностями здоровья средств реабилитации не по месту жительства, а по месту пребывания, а также о борьбе с хамством чиновников - их предложено дисквалифицировать на срок до года или до двух лет, если произойдет повторное нарушение, а также штрафовать, если будет допущено некорректное поведение по отношению к гражданам.

Как передает сайт партии "Единая Россия", одним из наиважнейших в деятельности фракции остается также вопрос о повышении доступности медикаментов. Парламентарии считают, что важно не допустить, чтобы повторно возникла ситуация, когда по причине срыва процедур закупки в нескольких регионах образовалась нехватка медпрепаратов.

«С самого начала ограничительных мер фракция «Единая Россия» держит на контроле вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса, с образовательным процессом и питанием школьников, со своевременными выплатами на детей в соответствии с поручениями президента России. Одна из законодательных инициатив, инициированная депутатами фракции, связана с введением так называемого «часа тишины» в дневное время. По многочисленным обращениям граждан депутаты разработали законопроект, предполагающий также административный штраф за нарушение покоя в жилых многоквартирных домах, вызванное, в частности, ремонтными и строительными работами с 13 до 15 часов.