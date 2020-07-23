Фигуранты по делу взятки главе «Титановой долины» отправлены под домашний арест

Такое решение было вынесено при рассмотрении апелляции прокуратуры на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который изменил меру пресечения обвиняемым на залог.

Согласно решение облсуда, обоим фигурантам дела запрещается общаться с другими участниками, отправлять и получать почту, пользоваться средствами связи, а также интернетом, за исключением некоторых случаев.

При этом, в региональном суде отметили, что средства на залог уже были внесены. Они будут возвращены владельцам.