Фигуранты по делу взятки главе «Титановой долины» отправлены под домашний арест
Свердловским облсудом была изменена мера пресечения для бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и гендиректору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову на домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
Такое решение было вынесено при рассмотрении апелляции прокуратуры на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который изменил меру пресечения обвиняемым на залог.
Согласно решение облсуда, обоим фигурантам дела запрещается общаться с другими участниками, отправлять и получать почту, пользоваться средствами связи, а также интернетом, за исключением некоторых случаев.
При этом, в региональном суде отметили, что средства на залог уже были внесены. Они будут возвращены владельцам.
Напомним, Кызласов и Шилиманов были задержаны 17 февраля сотрудниками Свердловского УФСБ в кафе бизнес-центра «Высоцкий», где находится офис «Титановой долины». Следствие предполагает, что Кызласов должен был получить в тот день от предпринимателя 2,5 миллиона рублей в качестве взятки. В результате главе «Титановой долины» было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а Шилиманову — за посредничество. Оба задержанных были взяты под арест.