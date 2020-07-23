Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете продажи снюса в России
Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о запрете продажи в России сосательного табака, именуемого снюсом, сообщает на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин.
Разработанный парламентариями законопроект запрещает оптовую и розничную продажу снюса. За нарушение данного запрета предусматривается административная ответственность в виде штрафа для граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч, для юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
Законотворцы уточняют, что потребление снюса вызывает физическую и психическую зависимость от него, а также вызывает такие заболевания, как разрушение зубов, кариес, атрофия десен, дистрофическое изменение слизистой оболочки.
Кроме того, длительное потребление некурительного табака приводит к возникновению рака десен, ротовой полости, глотки, гортани и пищевода и другим заболеваниям, считают депутаты.
Напомним, ранее в Свердловской области фиксировались случаи смертности среди подростков, в следствие употребления сосательных табаков.