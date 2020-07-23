Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете продажи снюса в России

Разработанный парламентариями законопроект запрещает оптовую и розничную продажу снюса. За нарушение данного запрета предусматривается административная ответственность в виде штрафа для граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч, для юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.