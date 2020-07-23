Иммиграция в Австрию: итоги мая 2020 года, коронавирус и гражданство

Меня зовут Катя, я родом из Москвы. Недавно получила паспорт Румынии по репатриации через компанию International Business, за что им большущее спасибо! Сразу после оформления румынского гражданства переехала в Австрию - здесь и живу на данный момент. Кстати, недавно наткнулась на форум с отзывами других клиентов Интернешнл Бизнес https://www.rsd.in.ua/topic/5155-отзывы-про-компанию-euro-group-кто-оформлял-гражданств/ - рекомендую добавить в закладки и следить за топиком тем, кто планирует иммигрировать в ЕС.

Эта весна будет помниться долгие годы. Попытаюсь обобщить события и подвести итоги прошедших месяцев, чтобы понять куда движется мир.

В начале мая Австрия стала возвращаться к нормальной жизни. Открылись рестораны и кафетерии, работники офисов приступили к повседневному труду. На берегу рек или озер появились толпы отдыхающих.

Но прошедший месяц сильно повлиял на сознание, после первых ощущений радости о конце карантина появился вопрос: «Что будет с человечеством?». При том, что жизнь вернулась в прежнее русло, внутреннее чувство подсказывает нерадостные проблемы в будущем. Австрийцы после посещения ресторанов радуются весне и тому, что испытания пройдены.

Составляя план на лето, не предполагал, что возникнут препятствия такого рода. Сегодня намеченное стало далеким и выглядят фантастическим фильмом.

Около трех недель мы сидели в карантине, запасались продуктами, перестраивали дневное расписание, прощались с возможностью побывать в России и иными намеченными вопросами.

События весны заставили посмотреть на жизнь другими глазами. Ведь наши планы оказались несбыточными. Радость приносило ощущение того, что многое сделано. Пришло чувство зыбкости и грядущих перемен в мире, которые происходят по худшему сценарию.

Уверен, что люди адаптируются к новой ситуации, примут и вскоре перестанут замечать. Но изменения произошли в душах людей. По крайней мере, это чувствуется по изменениям в Европе.

Родина Ситуация с коронавирусом отразилась на способах общения с Россией. Произошли ухудшения работы банковских служб, которые информировали о недоступности сервиса или оказании услуг только в названном отделении банка. Надеюсь, по окончании карантина, открытии границ решатся наболевшие вопросы без значительных потерь. Удивил факт того, что жители России не верят в существования коронавируса, относятся к этой проблеме равнодушно, что свойственно только обществу, которое измучено вопросами выживания. Дай Бог, чтобы коронавирус для россиян остался выдуманной проблемой.

Австрия сейчас и в завтрашнем дне Атмосфера в стране больше праздничная, чем траурная. Хочется поехать на природу. Отметить радостное событие, посмотреть окрестности Ланца. Погода прекрасная, хотя часто идут дожди и вечерами прохладно. Не так давно пришлось включить отопление, что было невозможным явлением в Краснодаре в конце мая.

Из сообщений новостной ленты невозможно понять сведения об открытии границ. Благо, в Ланце много достопримечательных мест, где хочется побывать.

Весна настраивает на позитивный лад, дает надежду на хорошую и добрую будущую жизнь, лето с зеленым спокойствием, прекрасными долгими вечерами, ощущением насыщенности жизни. Хочется верить, что лето и люди будут защищены от событий прошедшей весны.