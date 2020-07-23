Куйвашев подключился к решению конфликта южан в Екатеринбурге

В микрорайоне регулярно происходят драки. Жительница района обратилась к губернатору с вопросом, почему полиция и Росгвардия не защищает граждан.

Почему в современном мире я должна ходить по родной улице и бояться? Почему для решения таких ситуаций нужно привлекать соцсети и СМИ, написала женщина.

По словам Куйвашева, полиция предоставила информацию о том, что речь идет о бытовом конфликте. Также он рассказал, что полиция держит ситуацию под контролем. В воскресенье они пресекли очередную драку.

Обстановка на контроле областного управления МВД: ведется проверка всех фактов, по результатам которой будут выработаны меры по оздоровлению криминогенной обстановки в микрорайоне. Мы тоже будем держать руку на пульсе, пояснил Куйвашев.