Куйвашев подключился к решению конфликта южан в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к решению конфликта южан на Сортировке в Екатеринбурге. На своей странице в Instagram Куйвашев написал, что пристально следит за ситуацией.
В микрорайоне регулярно происходят драки. Жительница района обратилась к губернатору с вопросом, почему полиция и Росгвардия не защищает граждан.
Почему в современном мире я должна ходить по родной улице и бояться? Почему для решения таких ситуаций нужно привлекать соцсети и СМИ, написала женщина.
По словам Куйвашева, полиция предоставила информацию о том, что речь идет о бытовом конфликте. Также он рассказал, что полиция держит ситуацию под контролем. В воскресенье они пресекли очередную драку.
Обстановка на контроле областного управления МВД: ведется проверка всех фактов, по результатам которой будут выработаны меры по оздоровлению криминогенной обстановки в микрорайоне. Мы тоже будем держать руку на пульсе, пояснил Куйвашев.
На Сортировке два дня подряд происходят массовые драки между южанами. По словам главы ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фаруха Мирзоева, потасовки устраивают представители киргизской и таджикской диаспор.