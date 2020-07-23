Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем у больницы № 24 стоял мобильный морг
Сегодня, 21:04ОбществоФото: екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, зачем у больницы № 24 стоял передвижной морг, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам главы города, морг не использовался, он находился у здания больницы в качестве резерва.
Резервы нужно иметь до того, как что-то произошло, а не после, сказал Высокинский.
Он отметил, что мобильный морг постоял у больницы и уехал. Мэр рассказал, что так поступают, когда на улице устанавливается жаркая погода — холодильное установки тогда нуждаются в дубляже.
20 июля СМИ сообщили, что у больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, стоит мобильный морг. В оперштабе также связали привлечение рефрижератора с жаркой погодой.
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