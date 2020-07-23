Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем у больницы № 24 стоял мобильный морг

По словам главы города, морг не использовался, он находился у здания больницы в качестве резерва.

Резервы нужно иметь до того, как что-то произошло, а не после, сказал Высокинский.

Он отметил, что мобильный морг постоял у больницы и уехал. Мэр рассказал, что так поступают, когда на улице устанавливается жаркая погода — холодильное установки тогда нуждаются в дубляже.