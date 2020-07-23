Мэрия Екатеринбурга согласилась изменить проект реконструкции парка XXII Партсъезда
После того, как жители Екатеринбурга митинговали против реконструкции парка XXII Партсъезда, мэрия согласилась изменить его проект, пишет Е1.
По словам председателя Комитета благоустройства Тамары Благодатковой, в мэрии учли все конструктивные предложения горожан.
Было решено сделать ниже искусственный холм, добавить дорожки и входную группу со стороны Пестеревского переулка. Также попеняли место, где расположится беседка, – ее поставят в другой части парка. Проектировщики уменьшили площадь амфитеатра, перенесли сад камней, предложив сделать его из натуральных материалов, на границе парка разместится живая изгородь.
К 1 октября компания «Городское благоустройство» должна подготовить документы и подписать допсоглашение с подрядчиком.
Напомним, жители столицы Урала высказывались против проекта реконструкции парка, их не устраивал план его благоустройства, победивший в рейтинговом голосовании. Позднее общественная палата города организовала опрос среди горожан о благоустройстве парка.