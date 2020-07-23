Мэрия Екатеринбурга согласилась изменить проект реконструкции парка XXII Партсъезда

По словам председателя Комитета благоустройства Тамары Благодатковой, в мэрии учли все конструктивные предложения горожан.

Было решено сделать ниже искусственный холм, добавить дорожки и входную группу со стороны Пестеревского переулка. Также попеняли место, где расположится беседка, – ее поставят в другой части парка. Проектировщики уменьшили площадь амфитеатра, перенесли сад камней, предложив сделать его из натуральных материалов, на границе парка разместится живая изгородь.

К 1 октября компания «Городское благоустройство» должна подготовить документы и подписать допсоглашение с подрядчиком.