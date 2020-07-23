Новая угроза: на Урале к заповеднику «Денежкин камень» движется пожар в 300 гектаров
Сегодня, 09:57ОбществоФото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»
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В заповеднике «Денежкин Камень» на севере региона возникла новая угроза — к нему надвигается пожар с юго-восточной стороны, имеющий площадь более трехсот гектаров, сообщает пресс-служба учреждения.
Сюжеты: Экология
Если он перейдет реку Сосьва, то перекинется на особо охраняемую природную территорию.
Напомним, лесной пожар в заповеднике «Денежкин Камень» начался вечером 17 июля и стал распространяться на его территории, где тушение затруднено особенностями местного рельефа.
Причиной пожара, по мнению директора Анны Квашниной, стала молния, вызвавшая тление мха, а также аномально жаркая погода, которая усилила возгорание. С первого дня пожара до сегодняшнего дня территория возгорания увеличилась с одного гектара до 25 гектаров.
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