Новая угроза: на Урале к заповеднику «Денежкин камень» движется пожар в 300 гектаров

Если он перейдет реку Сосьва, то перекинется на особо охраняемую природную территорию.

Напомним, лесной пожар в заповеднике «Денежкин Камень» начался вечером 17 июля и стал распространяться на его территории, где тушение затруднено особенностями местного рельефа.