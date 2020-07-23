Одноклассники запустили «Журнал действий» для администраторов групп

Это обновление будет полезно для всех групп и страниц, которые модерируют несколько человек, так как позволит отслеживать все шаги каждого из руководителей группы в хронологическом порядке.

В «Журнале» вся история изменений разбита на несколько категорий:

управление администрацией. Изменение списка модераторов.

работа с пользователями. Добавление участников в черный список.

работа с темами. Удаление публикаций.

работа с контентом. Удаление фото, видео, альбомов.

изменение информации. Редактирование названия, категории, описания группы.

изменение настроек. Редактирование приватности, ограничения по возрасту, изменение настроек управления группы и доступ к разделам.

Журнал уже доступен как в веб-версии Одноклассников, так и в приложениях на iOS и Android. Перейти к нему можно через меню «Настройки» группы в ОК.

«Журнал действий» отображается только в интерфейсе администраторов и супермодераторов — они видят действия друг друга и действия всех других модераторов и редакторов в группе.