Отзыв о строительной фирме Wood-Brus, взгляд заказчика на каркасный дом от Вуд-Брус

Компания оказывает услуги по строительству мобильных бань и домов из профилированного бруса, а также с использованием каркасной технологии. В штате компании более 40 бригад. Доставка бригады до места строительства входит в стоимость, а также разгрузка строительного материал до 30 метров от машины. Все работы выполняются с соблюдением ГОСТ и СНиП. В радиусе 500 км от производства в г. Устюжна Вологодской области доставка бесплатная. Далее — 80 руб/км. Компания несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев.

Отзыв владельца

Нам понравилась работа WOOD BRUS. На этапе подготовки заказа, когда мы только определялись какой дом нам нужен и что мы хотим изменить в проекте, менеджер терпеливо выслушивал наши хотелки. По итогу, я бы сказала, что проект у нас получился очень сложный. С большим количеством дополнительных работ в виде внутренней и внешней отделки ОСБ-панелями и антисептированием. Немного изменили свесы, добавили стену на первом этаже и полностью изменили планировку второго этажа. В общем много было переделано, но на стоимости проекта это почти никак не сказалось. Дом вошел в ту стоимость, что была нами заложена изначально. По комплектации выбрали строительство под ключ. Бригада состояла из 3 человек, ребята работали быстро без выпрашивания денег и гулянок. Могу рекомендовать.