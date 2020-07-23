Отзыв о строительной фирме Wood-Brus, взгляд заказчика на каркасный дом от Вуд-Брус
WOOD BRUS — это одна из немногих компаний, которая действительно готова построить качественный и недорогой деревянный дом в кратчайшие сроки.
Компания оказывает услуги по строительству мобильных бань и домов из профилированного бруса, а также с использованием каркасной технологии. В штате компании более 40 бригад. Доставка бригады до места строительства входит в стоимость, а также разгрузка строительного материал до 30 метров от машины. Все работы выполняются с соблюдением ГОСТ и СНиП. В радиусе 500 км от производства в г. Устюжна Вологодской области доставка бесплатная. Далее — 80 руб/км. Компания несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев.
Комплектация дома и дополнительные опции
Интерьер и детали подготовки к отделке каркасного дома по проекту «Воскресенск» 7×9 м. Заказчик остановился на комплектации «под ключ» и толщине стены 150 мм камерной сушки. Поставили этот прекрасный дом в Домодедовском районе, КП «Матчино Парк». Дополнительные опции:
- Толщина стенки 150 мм
- Каркас камерной сушки
- Внутренняя и внешняя отделка OSB-панели 12
- Антисептирование брусовой обвязки лаг пола и чернового пола
- Увеличение высоты потолка первого этажа на 10 см
- Окна ПВХ
- Утепление пола, потолка Rockwool в 150 мм
- Контробрешетка стен снаружи 20х40 мм (для улучшенной вентиляции)
- Свесы крыши с 3 до 5 вагонок
- Клееная лестница
- Металлочерепица коричневая
- Доп. стена на 1 этаже
- Перепланировка 2 этажа
- Бытовка
Итоговая стоимость дома: 1 162 000 р (без фундамента)
Приходите в гости на выставочный дом Wood Brus! Выберите проект и мы построим ваш дом или баню без предоплаты и скрытых платежей. Оплата после сдачи объекта!
Отзыв владельца
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