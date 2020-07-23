Политолога Крашенинникова суд арестовал за повторное неуважение власти
Сегодня, 18:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным политолога Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Он признан виновным по части 4 статьи 20.1 КоАП РФ. В результате ему был назначен административный арест на семь суток. Как рассказал его адвокат Алексей Бушмаков, решение будет обжаловано.
Напомним, политолог был задержан сегодня, когда он выходил из дома.
В суде было рассмотрено резкое высказывание Крашенинникова о судьях Конституционного суда в его Telegram-канале.
Напомним, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал политолога виновным в неуважении к власти за его высказывания против «путинского суда». В результате ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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