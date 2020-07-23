Политолога Крашенинникова суд арестовал за повторное неуважение власти

Он признан виновным по части 4 статьи 20.1 КоАП РФ. В результате ему был назначен административный арест на семь суток. Как рассказал его адвокат Алексей Бушмаков, решение будет обжаловано.

Напомним, политолог был задержан сегодня, когда он выходил из дома.

В суде было рассмотрено резкое высказывание Крашенинникова о судьях Конституционного суда в его Telegram-канале.