Причиной стало новое звание: Екатеринбург не может отказаться от салюта в День города

Об этом заявил глава управления культуры администрации Илья Марков во время пресс-конференции. Дело в том, что ФЗ «О городах трудовой доблести» обязывает местные власти давать салюты трижды в год: 1 мая, 9 мая и на День города.

Он рассказал, что на данный момент решение еще не было принято. До конца недели планируется решить этот вопрос. Он отметил, что по этому поводу будут вестись переговоры, и если будет позволено, то от салюта откажутся.