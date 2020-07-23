Причиной стало новое звание: Екатеринбург не может отказаться от салюта в День города
Сегодня, 17:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге мэрия не может отменить салют в День города по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки с коронавирусом, так как это не позволяет сделать закон, пишет Znak.
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Об этом заявил глава управления культуры администрации Илья Марков во время пресс-конференции. Дело в том, что ФЗ «О городах трудовой доблести» обязывает местные власти давать салюты трижды в год: 1 мая, 9 мая и на День города.
Он рассказал, что на данный момент решение еще не было принято. До конца недели планируется решить этот вопрос. Он отметил, что по этому поводу будут вестись переговоры, и если будет позволено, то от салюта откажутся.
Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что по причине высоких темпов заражения коронавирусом, в городе не будут проводиться традиционные массовые мероприятия в день празднования Дня города. Однако, не исключил, что салют состоится.
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