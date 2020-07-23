Пропавший накануне пятиклассник нуждающийся в медицинской помощи найден живым

Во время проработки жилого сектора в поселке Кирпичном участковые уполномоченные заметили, как мальчик подъехал на велосипеде к дому. Когда он увидел сотрудников полиции, то попытался уехать, но его успели остановить. В результате его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Мальчик рассказал полицейским, что во время прогулки ушел к Выйскому пруду. Там он познакомился с мальчиком, который отдыхал вместе с мамой. После этого он отправился к ним ночевать.