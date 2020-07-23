Пропавший накануне пятиклассник нуждающийся в медицинской помощи найден живым
Сегодня, 17:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Сотрудниками полиции было установлено местонахождение 11-летнего Максима Минина, который пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время проработки жилого сектора в поселке Кирпичном участковые уполномоченные заметили, как мальчик подъехал на велосипеде к дому. Когда он увидел сотрудников полиции, то попытался уехать, но его успели остановить. В результате его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Мальчик рассказал полицейским, что во время прогулки ушел к Выйскому пруду. Там он познакомился с мальчиком, который отдыхал вместе с мамой. После этого он отправился к ним ночевать.
На данный момент в отношении матери найденного мальчика составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ. Подросток будет поставлен на профилактический учет.
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