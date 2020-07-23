Работники Выксунского Водоканала обратились за защитой к главе Нижегородской области

В своем послании они попросили предоставить им защиту от произвола местной администрации, которая в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) «стремится воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности» общества.

Как пишет издание NewsNN, спорная ситуация длится уже на протяжении нескольких лет. В Выксе "Водоканал" работает с 1992 года. А в 2015 году администрацией ему были сданы дополнительные сети водоснабжения, на тот период степень их износа составлял 95%. В настоящее время КУМИ предпринимаются меры по изъятию имущества, которое сдавалось в аренду. При этом на предприятии дали согласие вернуть его, но только если ему будут возмещены траты на модернизацию в сумме 34 млн рублей, а также еще 15 млн, которые были потрачены на документацию, необходимую для эксплуатации арендованных сетей. Но в администрации не хотят ничего компенсировать, даже при том, что местное население может вообще остаться без воды. Следует подчеркнуть, что при заключении аренды в контракте не указали список работ по модернизации, сроки их исполнения и стоимость. Помимо этого, на часть арендованного имущества отсутствовала государственная регистрация, а работы по ремонту в счет аренды администрацией включены не были.

Но в КУМИ пояснили, что "Водоканал" направлял в Выксу воду неудовлетворительного качества, при этом чиновниками не была поставлена техническая задача на разработку инвестпрограммы, и за это прокуратурой было внесено представление руководителю местной администрации Владимиру Кочеткову. В арбитражном суде КУМИ смог добиться того, что договор аренды с "Водоканалом" был расторгнут, но суд не стал передавать администрации документацию, которая нужна для эксплуатации объектов. Ее в ООО подготовили за свои средства. А без технической документации договор с новыми арендаторами будет содержать большое количество нарушений. Но 10 июля представители Выксунской администрации начали изымать сети, и в этом судебные приставы не участвовали, из-за чего к месту прибыли полицейские.

Так как приставы не наделены правом изъятия оборудования, поскольку в договоре не приводится информация, какое именно было арендовано, в КУМИ решили создать для них перечень имущества. Кроме арендованных в 2015 году, там присутствовали также сети, которыми "Водоканал" владеет еще с 1992 года.