Собчак обратилась в генпрокуратуру и СК с просьбой проверить монастырь Сергия

Письмо адресовано председателю СК Александру Бастыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, и омбудсмену Анне Кузнецовой. В нем говорится, что во время съемок фильма «Монастырь особого назначения» в Среднеуральском монастыре, журналисты узнали о фактах насилия над детьми.

В частности, были получены свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний, вовлечение в употребление наркотиков, пишет Собчак.

Ведущая указывает, что данные факты не могут остаться безнаказанными и просит привлечь к ответственности лиц виновных в преступлениях против несовершеннолетних.