Собчак обратилась в генпрокуратуру и СК с просьбой проверить монастырь Сергия
Телеведущая Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков написали открытое письмо, в котором обратилась к следственным органам и омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой привлечь к ответственности тех, кто подверхал насилию детей в Среднеуральском женском монастыре. Об этом Собчак написала на своем youtube-канале.
Письмо адресовано председателю СК Александру Бастыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, и омбудсмену Анне Кузнецовой. В нем говорится, что во время съемок фильма «Монастырь особого назначения» в Среднеуральском монастыре, журналисты узнали о фактах насилия над детьми.
В частности, были получены свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний, вовлечение в употребление наркотиков, пишет Собчак.
Ведущая указывает, что данные факты не могут остаться безнаказанными и просит привлечь к ответственности лиц виновных в преступлениях против несовершеннолетних.
Напомним, в конце прошлого месяца Собчак приезжала в Среднеуральский женский монастырь для того, чтобы выяснить, подвергаются ли дети, воспитывающиеся там, насилию. Но во время съёмок на команду журналистки совершили нападение, оператору Сергею Ерженкову сломали руку. Ранее ведущая обратилась в СК по факту нападения.