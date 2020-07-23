Совет торговых центров бьет тревогу из-за закрытых ТЦ в Свердловской области
Российский совет торговых центров отнес Свердловскую область к проблемным регионам по работе ТЦ. Об этом говорится в письме правительству, опубликованному на сайте РСТЦ.
По мнению авторов письма, из-за пандемии коронавируса в отрасли сложилась критическая ситуация. ТЦ не работают в течение 3,5 месяцев. В РСТЦ считают, что обоснованных доказательств, что работа магазинов связана с распространением вируса. Там просят власти открыть ТЦ и предоставить им субсидии, льготы и налоговые отсрочки.
Выручка торговых объектов сократилась в 10 раз, при этом владельцы ТЦ должны палить зарплату сотрудникам, платить налоги и за услуги ЖКХ.
Арендный доход, наоборот, практически отсутствует; мы оцениваем прямые убытки одного крупного центра на текущую дату ориентировочно уже в 50–60 млн рублей, говорится в письме.
Также авторы письма добавили, что вместе с каждым ТЦ будут потеряны для экономики около 200 предприятий-арендаторов, среди которых 30–40% относятся к малому и среднему бизнесу.