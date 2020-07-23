Совет торговых центров бьет тревогу из-за закрытых ТЦ в Свердловской области

По мнению авторов письма, из-за пандемии коронавируса в отрасли сложилась критическая ситуация. ТЦ не работают в течение 3,5 месяцев. В РСТЦ считают, что обоснованных доказательств, что работа магазинов связана с распространением вируса. Там просят власти открыть ТЦ и предоставить им субсидии, льготы и налоговые отсрочки.

Выручка торговых объектов сократилась в 10 раз, при этом владельцы ТЦ должны палить зарплату сотрудникам, платить налоги и за услуги ЖКХ.

Арендный доход, наоборот, практически отсутствует; мы оцениваем прямые убытки одного крупного центра на текущую дату ориентировочно уже в 50–60 млн рублей, говорится в письме.