Свыше 18 млн «умных» счётчиков «Россети» установят до конца 2030 года

ГК «Россети» начала подготовку к выполнению Федерального закона № 522 задолго до его вступления в силу – еще в 2018 году. По словам генерального директора группы компаний Павла Ливинского, холдинг вел активную работу с поставщиками. Примером может служить договоренность с одним из партнеров – госкорпорацией «Ростех», уже запустившей производство «умных» систем учета электроэнергии, сообщает телеграм-канал «Россети».

На данный момент «Россети» обеспечили такими приборами 15% точек коммерческого учета – это около 2,7 млн счетчиков. До конца 2030 года руководство группы компаний собирается установить примерно 18 млн «умных» счетчиков.

Эксперты отмечают, что интеллектуальные системы учета электроэнергии выгодны не только энергетикам, но и потребителям. Новые приборы помогут электросетевым компаниям сократить операционные и другие затраты, уменьшат потери, а также повысят платежную дисциплину клиентов и качество их обслуживания, пишут «Новые известия».