Тагильский детсад «Маячок» победил во всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад»
Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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МАДОУ «Маячок» Нижнего Тагила признан победителем всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020», сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проводится ежегодно в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. В нынешнем году в нем приняли участие 48 791 дошкольное образовательное учреждение.
В рамках данного конкурса нижнетагильский детский сад презентовал инновационные методики и практики организации инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, а также физического развития детей, развития у них социально-личностных качеств, познавательных и творческих способностей, художественно-эстетического восприятия, взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников.
Напомним, на текущий момент на территории муниципалитета возводятся три новых дошкольных образовательных учреждения с ясельными группами.
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