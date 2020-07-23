Тагильский детсад «Маячок» победил во всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад»

Конкурс проводится ежегодно в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. В нынешнем году в нем приняли участие 48 791 дошкольное образовательное учреждение.

В рамках данного конкурса нижнетагильский детский сад презентовал инновационные методики и практики организации инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, а также физического развития детей, развития у них социально-личностных качеств, познавательных и творческих способностей, художественно-эстетического восприятия, взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников.