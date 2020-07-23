В Екатеринбурге из-за COVID-19 снова отложили проведение чемпионата Европы по самбо
В Екатеринбурге во второй раз переносится дата начала чемпионата Европы по самбо в связи с неблагоприятной ситуацией с COVID-19, сообщает URA.RU.
В связи с неблагоприятной эпидимиологической ситуацией вновь был перенесён старт соревнований по самбо (FIAS). Турнир изначально планировали провести в городе Екатеринбурге в мае, но в силу обстоятельств был перенесён на сентябрь.
Организаторы — Европейская федерация самбо, надеются провести мероприятие с 27 по 29 ноября, рассчитывая, что ситуация с COVID 19 к тому моменту нормализуется и позволит провести открытые соревнования.
Запланированная дата на данный момент определена, но как отмечает президент Международной федерации самбо Василий Шестаков никому не известно как будет развиваться в дальнейшем ситуация с короновирусной инфекцией. Однако как бы не были важны для самбистов данные соревнование, важнее в этой ситуации сохранить здоровье участников, добавляет Василий Шестаков.