В Екатеринбурге скончалась 91-летняя преподавательница УрФУ
Сегодня, 08:41ОбществоФото: Официальный сайт Уральского федерального университета
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Виола Викторовна Эйдинова скончалась в Екатеринбурге на 92-м году жизни, пишет E1 со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.
Сюжеты: Екатеринбург
Виола Эйдинова - доктор филологических наук, профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Является автором более 170 научно-исследовательских и литературно-критических работ.
Под руководством В. В. Эйдиновой в 1992–2009 годах выполнено и защищено девять кандидатских и семь докторских диссертаций.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на 96-м году жизни скончался знаменитый уральский композитор Евгений Родыгин.
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