В Екатеринбурге скончалась 91-летняя преподавательница УрФУ

Виола Эйдинова - доктор филологических наук, профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Под руководством В. В. Эйдиновой в 1992–2009 годах выполнено и защищено девять кандидатских и семь докторских диссертаций.