В России число больных коронавирусом достигло 780 тысяч человек
Сегодня, 13:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 5 848 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности количество зараженных составляет 795 038 человек.
Кроме того, подтверждено 147 новых летальных случая за сутки. В общей сложности от инфекции скончались 12 892 человек.
Из больниц по выздоровлению были выписаны 8 277 человек, а всего вылечившихся насчитывается 580 330 человека.
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