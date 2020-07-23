В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 249 уральцев
Сегодня, 13:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 249 новых случаев инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 733 случая COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 140 новых случая заражения.
По данным оперативного штаба, на 21 июля, свердловские медики вылечили 13 365 пациента, 444 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 726 пациентов. 155 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 189 человек в реанимации, в том числе 66 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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