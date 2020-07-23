В Свердловской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 249 уральцев

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 733 случая COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 140 новых случая заражения.

По данным оперативного штаба, на 21 июля, свердловские медики вылечили 13 365 пациента, 444 из которых — за последние сутки.