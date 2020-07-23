«Заболевших больше»: свердловский мэр заявил о «скрытых» больных COVID-19

По словам главы Тавды, в городе по официальным данным 92 больных COVID-19, однако заболевших гораздо больше.

Это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков, нашей санитарной службы, и продолжают заражать окружающих, своих родственников. Те, кто в возрасте, как правило, просто погибают, сказал Лачимов.

Также мэр напомнил о том, что коронавирусом заболели некоторые политики, глава министерства АПК Дмитрий Дегтярев и депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина скончались. Лачимов сказал, что Дегтяреву было 40 лет и он имел все возможности лечения, однако его не смогли спасти.

Лачимов призвал жителей города носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также он заявил, что в городе пройдут рейды, а нарушителей ждут штрафы. По его словам, ранее горожан жалели, не выписывая штрафы.