«Заболевших больше»: свердловский мэр заявил о «скрытых» больных COVID-19
Глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов заявил, что в городе резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Видеообращение он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам главы Тавды, в городе по официальным данным 92 больных COVID-19, однако заболевших гораздо больше.
Это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков, нашей санитарной службы, и продолжают заражать окружающих, своих родственников. Те, кто в возрасте, как правило, просто погибают, сказал Лачимов.
Также мэр напомнил о том, что коронавирусом заболели некоторые политики, глава министерства АПК Дмитрий Дегтярев и депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина скончались. Лачимов сказал, что Дегтяреву было 40 лет и он имел все возможности лечения, однако его не смогли спасти.
Лачимов призвал жителей города носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также он заявил, что в городе пройдут рейды, а нарушителей ждут штрафы. По его словам, ранее горожан жалели, не выписывая штрафы.
Но наша жалость выливается в гибель людей и массовое получение инвалидности. Потому что средняя тяжесть заболевания дает инвалидность, пояснил глава города.