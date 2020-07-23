Жители пострадавших от паводка Нижних Серег получат компенсацию в 6 миллионов рублей
Сегодня, 16:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении шести миллионов рублей из резервного фонда на выплаты жителям Нижних Серег, пострадавшим от затопления, пишет «Областная газета».
Средства будут направлены на единовременную помощь жителям, у которых пострадало имущество. Им будет выделено по 15 тысяч рублей на первоочередные нужды. Курировать их перечисление будет региональное министерство общественной безопасности.
Напомним, в ночь на 21 июля в Нижних Сергах был введен режим ЧС из-за подтопления жилых домов вследствие ливня. В зоне подтопления оказались 63 жилых дома, в которых проживает более 200 жителей населенного пункта. Паводковые воды повредили опоры линий электропередач. Также были разрушены три пешеходных моста и один автомобильный.
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