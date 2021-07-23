50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле

Об этом рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания на строящуюся площадку «Тагильская лагуна-2» за ГДДЮТ. Также там присутствовала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, которая 23 июля посетила Нижний Тагил с рабочим визитом.