50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле

50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле
50-метровое колесо обозрения планируется поставить в парке Бондина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Новое 50-метровое всесезонное колесо обозрения планируется сделать в парке Бондина в Нижнем Тагиле вместо старого 25-метрового.

Об этом рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания на строящуюся площадку «Тагильская лагуна-2» за ГДДЮТ. Также там присутствовала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, которая 23 июля посетила Нижний Тагил с рабочим визитом.

Поступило предложение построить современное всесезонное большое и красивое колесо обозрения. Парк Бондина выдаст территорию под аренду, заявил мэр.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы игровые площадки для детей, скейт-парк, картодром, бассейн для судомоделирования и места для занятий спортом.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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