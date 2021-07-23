Белую медведицу вместо умершего Умки привезут в зоопарк Екатеринбурга из Москвы

Медведица Хатанга переедет из московского зоопарка в екатеринбургский. Она займет место умершего в апреле этого года медведя Умки.

В зоопарке Екатеринбурга начинается реконструкция вольера для белых медведей, сообщает Е1. После окончания работ по программе «Размножение и сохранение популяции белых медведей» в екатеринбургский зоопарк будет привезена белая медведица из Москвы по кличке Хатанга. Она займет место умершего в апреле 2021 года медведя Умки. После смерти Умки поисками медведя для зоопарка занимался лично глава города Алексей Орлов. Глава Екатеринбурга вышел на контакт с директором московского зоопарка и они договорились о передаче медвежонка на попечение екатеринбуржцам. Условием для передачи животного стало требование о наличии подходящего вольера. У зоопарка в Екатеринбурге имеется старый вольер для белых медведей, но, он требует ремонта и расширения территории. Новый отреконструированный вольер будет в три раза больше старого, его площадь составит 700 квадратных метров. На его территории появятся три бассейна вместо одного, как было в старом вольере. Вольер планируют подготовить к апрелю-маю 2022 года. На ремонт будет потрачено порядка 35 млн рублей. Хатангу спасли с архипелага Северная Земля три месяца назад. Ее мать погибла и она была слишком маленькой, чтобы самостоятельно охотиться. Медведицу подкармливали работники арктической базы до того, как ее перевезли на вертолете и определили в московский зоопарк. Напомним, Умка, согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, умер в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений животного характерен для онкологического процесса в печени. Названы причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

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