Близкий друг главы Зеленоградска Кошевого может отправиться в тюрьму за растление

Бывший глава регионального исполнительного комитета «Единой России» в Калининградской области Максим Суворов взят под стражу — чиновника задержали по подозрению в нескольких эпизодах растления лиц, не достигших возраста 18 лет.

Журналистам «Новых Известий» удалось выяснить, что подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности Суворов находится в дружеских отношениях с главой Зеленоградского округа Сергеем Кошевым. Ранее издание уже освещало историю мэра Зеленоградска, который раздавал находившиеся в государственной собственности земли своим родственникам и близким друзьям. Максим Суворов задержан по подозрению в развратных и насильственных действиях сексуального характера. Пока установлено четыре эпизода таких деяний. Известно, что возраст жертвы подозреваемого — от 12 до 14 лет. Суд посчитал, что чиновника необходимо заключить под стражу, так как, пребывая на свободе, он может задействовать свои связи, чтобы уйти от действия закона, или же вовсе скрываться от правосудия за границей. Примечательно, что за несколько дней до заключения под стражу Суворов подал заявление на исключение его кандидатуры из партийного списка. А 19 июля он сообщил, что решил покинуть пост главы регионального исполнительного комитета по личным причинам. Глава регионального отделения ЕР Андрей Кропоткин не захотел общаться с журналистами по поводу происходящих событий, а руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков озвучил мнение, что не стоит связывать уход Суворова с должности с предъявленными ему обвинениями — необходимо дождаться, пока следствие все выяснит. Журналистам «Новых Известий» удалось получить сведения от жителей Зеленоградска, которые рассказывают о дружеских отношениях Суворова и Кошевого. Очевидцы неоднократно видели их отдыхающими вместе — они плавали на яхте, занимались подводным плаванием, фотографировались на фоне Балтийского моря. Стоит отметить, что еще один давний приятель Кошевого — Павел Боровиков — сейчас выступает подозреваемым по делу о присвоении субсидий на закупку коров в фермерское хозяйство. Журналисты отмечают, что такие некрасивые эпизоды из жизни калининградских чиновников стали известны за несколько месяцев до предстоящих выборов, что может крайне отрицательно повлиять на рейтинг «Единой России» в регионе.

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